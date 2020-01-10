https://static.news.ru/photo/91d7a7f6-33b5-11ea-995e-fa163e074e61_660.jpg Мирослав Лайчак Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани противоречит международным нормам.

Многие люди считают, что это так, и я склонен с ними согласиться. Во всяком случае, он не был невиновным, — ответил Лайчак на вопрос журналистов.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности иракского премьер-министра Адель Абдель Махди в телефонном разговоре с государственным секретарём США Майклом Помпео попросил Вашингтон отправить на Ближний Восток делегацию, которой будет поручено разработать механизм вывода из Ирака американских войск.