Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани противоречит международным нормам.
Многие люди считают, что это так, и я склонен с ними согласиться. Во всяком случае, он не был невиновным, — ответил Лайчак на вопрос журналистов.
3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ответ на это в ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».
Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности иракского премьер-министра Адель Абдель Махди в телефонном разговоре с государственным секретарём США Майклом Помпео попросил Вашингтон отправить на Ближний Восток делегацию, которой будет поручено разработать механизм вывода из Ирака американских войск.
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