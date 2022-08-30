МИД Словакии пообещал выразить протест послу России Глава МИД Словакии пообещал выразить протест послу России за участие в митинге

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Глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил о намерении во вторник, 30 августа, выразить протест послу России в Братиславе Игорю Братчикову. Причиной стало участие российского дипломата в митинге партии «Курс — социальная справедливость», который был посвящен 78-летию со дня Словацкого национального восстания. Об этом Корчок написал в социальных сетях, передает РИА Новости.

Послу РФ завтра (во вторник) будет выражен протест в связи с тем, что он поддержал партию (КСД), которая открыто сотрудничает с экстремистами, никогда не дистанцировавшимися от холокоста, а на торжества по случаю СНВ вывесившими черные флаги, — сообщил глава МИД Словакии.

Российский посол Игорь Братчиков и временный поверенный в делах Белоруссии игорь Летун приняли приглашение КСД для участия в праздновании годовщины народного восстания. Мероприятие прошло в городе Зволене, где в 1944 году находился один из центров восстания. Здесь на аэродроме «Три Дуба» приземлялись самолеты СССР с грузами помощи для восставших.

Посол РФ отметил вклад участников Словацкого народного восстания в победу на гитлеровским нацизмом. Он также возложил венок на главном мемориальном кладбище города. Там захоронены 17 280 красноармейцев. Всего в ходе освобождения Словакии от гитлеровцев погибли 63 518 красноармейцев.