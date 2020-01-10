https://static.news.ru/photo/6e26545a-344c-11ea-9456-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что протесты, проходящие в республике, являются внутренним делом и не связаны с влиянием извне. По его словам, подобные процессы обусловлены тем, что страна находится ещё в стадии становления и такая ситуация возникает не в первый раз.

События в Абхазии имеют отношение к внутренней политике нашей страны. И разрешать эти события будут абхазский народ и абхазское руководство. Вмешательство, откуда бы оно ни происходило, недопустимо, — цитирует ТАСС Кове.

Он также подчеркнул, что некоторые грузинские чиновники пытаются преподнести протесты в Сухуме мировому сообществу как события, происходящие на оккупированной территории, однако это не так.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба заявил, что ситуация в республике стабильна. Власти готовы к диалогу с оппозицией. Он добавил, что все правительственные учреждения работают в штатном режиме. Политические волнения носят локальный характер.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.