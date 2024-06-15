МИД Саудовской Аравии оценил переговоры по Украине Глава МИД Саудовской Аравии Аль Сауд: по ситуации на Украине нужен диалог с РФ

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Файсал бин Аль Сауд

На саммите в Швейцарии делегация из Саудовской Аравии призвала Россию и Украину решиться на «тяжелые компромиссы» для достижения мира, передает ТАСС. При этом глава МИД королевства Файсал бин Аль Сауд заявил, что для решения таких вопросов требуется диалог с Москвой.

И нужно подчеркнуть, что любой серьезный процесс потребует представительства России. Мы надеемся, что этот саммит отражает данные цели, — сказал Аль Сауд.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова перед стартом форума в Бюргенштоке заявила, что участникам мирного саммита по Украине в Швейцарии следует обсудить предложение президента России Владимира Путина, если они действительно хотят «спасти мир». По ее словам, инициативу российского лидера не понимают «только те, кто мира не хочет».

Путин в ходе встречи с руководством МИД России 14 июня заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. В частности, он призвал Киев отвести войска из новых регионов России, отказаться от планов вступить в НАТО, а Запад отменить все антироссийские санкции.