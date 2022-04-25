МИД: Россия не видит рисков эскалации конфликта в Приднестровье

Россия на видит рисков ухудшения ситуации в Приднестровье, сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, которого цитирует РИА Новости. Он подчеркнул, что данная проблема должна решаться мирным путём.

Мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в её составе, — сказал Руденко.

Ранее посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел страны. Причиной стали слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес президента республики Майи Санду. Дипломат прокомментировала решение властей Кишинёва запретить георгиевскую ленточку, заявив, что человек, допускающий слова о месте георгиевской ленточки «в мусорном ведре истории», «сам отправится на эти свалки истории».

Накануне президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза (ЕС) Янису Мажексу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вхождение в состав ЕС. Она также призвала молдавские власти продолжать прилагать все усилия, чтобы страна смогла стать частью европейской организации.