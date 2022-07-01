МИД: Россия не может игнорировать блокаду Шпицбергена В МИД РФ заявили, что Россия не хочет усиления напряженности вокруг Шпицбергена

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Российская сторона не может игнорировать действия Норвегии по блокированию доставки грузов на Шпицберген, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов. Он добавил, что Москва рассчитывает на то, что Осло проявит здравомыслие и не допустит роста напряженности в этой зоне.

Мы не хотим и не хотели бы, чтобы Шпицберген превратился вместо зоны сотрудничества в зону напряженности. Это не наш выбор, — сказал председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Корчунов.

Москва не будет игнорировать действия Осло и ответит на блокирование доставки грузов, отметил он.

Ранее Норвегия отклонила заявку России на отправку грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». На КПП находилось около 20 тонн товаров, предназначенных для российских посeлений на острове.

Поселок Баренцбург на Шпицбергене оказался в сложном положении после введения западных санкций против РФ в связи со спецоперацией на Украине. В настоящее время местным жителям (в поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров) не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей.