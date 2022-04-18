МИД: Россия не будет инициировать в ООН расследование событий на Украине

Россия не будет инициировать в ООН международное расследование событий на Украине, включая события в Буче, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв. По его словам, Москва сомневается в беспристрастности ООН в отношении расследования.

К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию [по отношению к России], — сказал Ильичёв.

В начале апреля в иностранных СМИ распространились снимки и видео из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией. В ведомстве отметили, что заявления Киева появились спустя четыре дня после отхода российских войск из города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отверг утверждения о причастности российских военных к ситуации в Буче. По его словам, изображения — результат «организованной фальсификации».

Президент Украины Владимир Зеленский между тем заявил, что события в Буче сузили возможности для переговоров с Москвой и заставляют считать всю российскую армию военными преступниками. Он также призвал западные страны ещё cильнее нарастить военную поддержку страны и в кратчайшие сроки поставить Киeву необходимое вооружение.