Министерство иностранных дел России заявило, что российские дипломаты, в отличие от чешских, не предают память тех, кто отдал жизни ради общего будущего. Таким образом ведомство отреагировало на призыв МИД Чехии к дипломатам из России с требованием отказаться от своей службы из-за ситуации на Украине. Представители Праги указали на то, что между дипломатами двух стран много общего, сообщает ТАСС.

Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее. Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории, — сказано в пресс-релизе МИД России.

В ведомстве добавили, что российские дипломаты не предают память тех, кто отдал жизни ради будущего всего мира. Отмечается, что с 6 по 12 мая 1945 года в результате Пражской наступательной операции советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта. По данным Минобороны РФ, в Чехии захоронено более 50 тыс. советских воинов.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее высмеял просьбы США принять чью-то сторону из-за ситуации на Украине. На своей официальной странице в Twitter он опубликовал карикатуру с рукой в виде флага США, держащей пистолет у виска другого человека​​​, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. Многие пользователи согласились с мнением представителя Китая. Некоторые отметили двойные стандарты западной политики, когда только европейским странам наряду с США позволено вести независимую международную политику.