МИД России выступил против вмешательства в дела Кубы

Вмешательство извне во внутренние дела Кубы недопустимо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на Острове, — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, который был опубликован на официальном сайте.

11 июля на Кубе начались первые с 1994 года массовые протесты и столкновения с полицией. Протестующие требуют решить социальные и экономические проблемы. Часть вышедших на улицы людей говорит о желании свергнуть власть. Глава Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов противостоять провокациям протестующих. Он убеждён, что за этой акцией могут стоять «контрреволюционные наёмники».

В беседе с NEWS.ru профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец высказал мнение, что массовые протесты на Кубе разразились из-за тяжёлого экономического положения. Эксперт считает, что коммунистические правители острова крепко держатся за власть и исход протестов пока сложно предсказать.