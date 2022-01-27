МИД России высоко оценил торгово-экономические отношения с Германией

МИД России не располагает официальной информацией о том, что ФРГ призвала США исключить санкции в отношении Москвы в области энергетического сектора, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом, по его словам, позиция России в отношении Германии остаётся неизменной. Так дипломат прокомментировал появившуюся ранее информацию в СМИ о просьбе ФРГ исключить санкции в отношении Москвы в области энергетического сектора и их введение в других сферах.

Зайцев подчеркнул, что для РФ ФРГ является ключевым торгово-экономическим партнёром, взаимодействие двух стран вносит весомый вклад в обеспечении энергетической безопасности Германии и Европы в целом.

Несмотря на нынешнюю непростую внешнеполитическую ситуацию, наши торговые партнёры по-прежнему разделяют такой подход, — сказал Зайцев.

Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия ничего не знает о возможном отказе от поставок российского газа в Европу. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что в Берлине планируют отказаться от поставок энергоресурсов РФ.

До этого заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что в Польше сомневаются насчёт надёжности Германии в ситуации вокруг Украины и России. Замминистра потребовал от властей ФРГ отказаться от проекта «Северный поток — 2», а также как можно скорее дать разрешение Эстонии на поставки гаубиц Украине.