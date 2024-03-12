МИД России пригрозил Швейцарии ответом на изъятие активов МИД устроил демарш послу Швейцарии из-за решения о конфискации активов

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Кристина Марти Ланг

МИД России вызвал посла Швейцарии в Москве и выразил протест в связи с решением швейцарского парламента разработать схему для юридических основ, целью которых станет конфискация замороженных российских активов на территории европейского государства. На сайте ведомства отмечается, что Россия решительно осуждает данный шаг. В случае принятия решения об изъятии принадлежащих РФ средств последует ответ, добавили в МИД.

Акцентировано, что российская сторона решительно осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета, — говорится в сообщении.

Ранее члены швейцарского сената проголосовали за постановление, согласно которому власти страны должны использовать замороженные российские активы на сумму $8,5 млрд на нужды Украины. Инициативу поддержал 21 сенатор, против высказались 19, еще трое воздержались.

В свою очередь газета Financial Times писала, что Евросоюз уже в июле этого года может передать Киеву €2–3 млрд прибыли с замороженных странами Запада российских активов, управление которыми осуществляет международный депозитарий Euroclear. По ее данным, Еврокомиссия (ЕК) к настоящему моменту уже подготовила план, по которому будут изыматься доходы с этих активов, полученные после февраля.