МИД России выразил протест послу Эстонии

МИД России выразил решительный протест послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре из-за невыдачи визы российскому дипломату. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что ответственность за обострение ситуации между странами целиком лежит на эстонской стороне. Москва призвала Таллин отказаться от подобных действий.

Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что её курс на дальнейшее обострение неминуемо приведёт к нашим ответным шагам – вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве, — говорится в заявлении МИД.

Ранее МИД Эстонии сообщил о высылке российского дипломата. Подобное решение было принято в ответ на высылку консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, который был задержан сотрудниками ФСБ России. Он пытался получить материалы закрытого характера от россиянина. Представители спецслужб подчеркнули, что «данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника».

30 августа Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из РФ эстонского дипломата.