МИД России ввел квоты на штат румынских дипломатов

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Россия ввела квоты на численность персонала румынских дипломатических и консульских учреждений в ответ на аналогичные меры со стороны Бухареста о сокращении штата сотрудников посольства РФ. Соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах Румынии Константину Ионицэ, вызванному в МИД, говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

3 августа временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К.Ионицэ был вызван в МИД России, где ему была вручена нота Министерства о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся Посольства России в Бухаресте и Генерального консульства России в Констанце, — заявили в МИД.

Принимая во внимание недружественную политику по отношению к России, направленную на создание искусственных препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии, министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, отмечается в сообщении.

8 июня власти Румынии объявили о решении выслать из страны более 50 сотрудников посольства РФ, объявленных персонами нон грата. В течение 30 дней страну обязали покинуть 21 дипломата и 30 сотрудников техническо-административного персонала.

Самолет с высланными дипломатами вылетел из Бухареста в Москву 2 июля. В Румынии обосновали сокращение российского дипломатического персонала тем, что это решение отражает текущий уровень отношений между странами.