Всем желающим на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, заявил замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости. По его словам, бесконтрольная раздача оружия увеличивает риски экстремизма и терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами.

На сегодняшний день без какого бы то ни было контроля всем желающим уже роздано более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия. Получили его и уголовники, выпущенные из тюрем киевскими властями, — сказал дипломат.

Он отметил, что до начала специальной военной операции на территории Украины в нелегальном обороте на чёрном рынке страны находилось свыше 5 миллионов единиц оружия.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает всем украинцам использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. Согласно документу, граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, находящиеся на территории страны на законных основаниях, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

20 марта марта Зеленский продлил срок действия военного положения на Украине на 30 суток. Зеленский ввёл военное положение на Украине 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Целью операции российский лидер назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».