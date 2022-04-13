МИД России: США за полтора месяца поставили Украине оружия на $1,65 млрд

За последние полтора месяца США поставили Украине оружия на $1,65 млрд, заявил замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости. Дипломат отметил, что украинские власти не могут обеспечить безопасное хранение оружия, которое поставили страны НАТО, поэтому оно может оказаться на чёрных рынках других стран. Сыромолотов указал, что с начала специальной военной операции РФ размеры западной военной помощи Украине значительно увеличились.

За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму $1,65 млрд, предоставив сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатомётов и других видов оружия, — сказал он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, Россия намерена «сбить боевой дух» украинских бойцов, лишив их боеспособности, в связи с чем вопрос о поставках оружия необходимо решить в сжатые сроки.

Также сообщалось, что Словакия обсуждает с Украиной передачу ей в дар самоходных гаубиц Zuzana. По словам министра обороны Ярослава Надя, также рассматривается возможность поставить Киеву истребители МиГ-29.