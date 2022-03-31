МИД России: санкции ЕС против Москвы негативно влияют на жизнь европейцев

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец заявил. что Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза. Дипломат выразил надежду на то, что Брюссель поймет, что конфронтация с Россией не в его интересах. «Безответные», по словам представителя ведомства, санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев, передаёт РИА Новости.

Действия ЕС без ответа не останутся. Брюссельские безответственные санкции уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев, — поделился Кобринец.

Он также выразил уверенность в том, что жители Европы вряд ли готовы оплачивать из своего кармана дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, а также превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта.

Британское издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве ранее сообщило, что Лондон рекомендует Киеву пока не заключать соглашение с Россией. В правительстве считают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции». Отмечается, что в Британии не разделяют стремления Вашингтона, Парижа и Берлина пойти на значительные уступки Кремлю.