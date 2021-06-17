МИД России прокомментировал Шушинскую декларацию

https://static.news.ru/photo/b2a8a1cc-cf79-11eb-b01e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не считает правильным смешивать двусторонние отношения Азербайджана или Армении с третьими сторонами с вопросом Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подписание Шушинской декларации между Азербайджаном и Турцией. Её слова приводит «Sputnik Армения».

По мнению Захаровой, двусторонние отношения в регионе, в том числе военные, не должны строиться против других стран. Москва поддерживает все шаги, направленные на нормализацию диалога между Баку и Ереваном.

Сотрудничество на Южном Кавказе должно развиваться на принципах добрососедства и, конечно же, с учетом интересов всех стран региона, — подчеркнула Захарова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях 15 июня. Историческое событие произошло в ходе двухдневного визита турецкого президента в Азербайджан. По мнению Алиева, Турция и Азербайджан показывают уникальный пример союзничества в мире. Он добавил, что Шушинская декларация с Турцией затрагивает вопросы взаимопомощи в оборонной сфере.