МИД России призвал западные страны заставить Киев оставить Донбасс в покое

Российское Министерство иностранных дел выступило с комментарием по поводу «фильтрационных мероприятий» Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Старомарьевка. Населённый пункт находится в серой зоне, проходящей на юге линии разграничения между территориями, подконтрольными Украине и ДНР. В заявлении на сайте МИД партнёры по «нормандскому формату» и ОБСЕ призываются к побуждению Киева к прекращению насильственных действий.

Продолжаем следить за развитием обстановки. Призываем наших партнёров по нормандскому формату и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей. Со своей стороны будем делать всё возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе, — говорится в комментарии главы департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

Официальный представитель ведомства также отметила, что обстановка в Старомарьевке продолжает оставаться сложной, так как туда «периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения так называемых фильтрационных мероприятий».

Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жёстко такие «мероприятия» проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания, но не люди, — отметили в ведомстве.

При этом, по словам Захаровой, на сегодняшний момент обстановка несколько «разрядилась».

У въезда в село появились представители Международного комитета Красного Креста, снабдившие местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Вблизи села находятся сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, осуществляющие дистанционное наблюдение за ситуацией, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, — уточнила представитель министерства.

Ранее появилась информация о том, что ВСУ предприняли попытку захватить село Старомарьевка, озвученная министром иностранных дел ДНР Натальей Никоноровой. Данные о захвате подтвердил на следующий день глава ДНР Денис Пушилин.

По мнению украинского политического эксперта Андрея Головачёва, применение в операции турецких беспилотников вызвало эйфорию у властей и полномасштабная война в Донбассе неизбежна.