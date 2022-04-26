МИД РФ пригрозил Польше ассиметричными мерами на захват дипсобственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Россия» заявила, что Москва может принять асимметричные меры в ответ на захват российской дипсобсвенности в Польше. По её словам, ни один польский недружественный шаг не останется без ответа.

Что касается ответных мер, я хотела бы напомнить, что они могут быть не только зеркальными, но и асимметричными, — сказала она.

11 апреля власти Варшавы вошли в принадлежащий России жилой комплекс на улице Яна III Собеского. Местные власти решили разместить в зданиях беженцев с Украины. Комплекс посетили специалисты в присутствии мэра польской столицы Рафала Тшасковского. Они обследовали техническое состояние помещений.

Жилой комплекс на улице Собеского был построен СССР ещё в 1970-х годах для семей советских дипломатов и специалистов. В двух его зданиях насчитывается около 100 квартир. В последние годы комплекс пустовал, но его территория была под охраной.

Ранее Захарова отмечала, что присвоение польскими властями российской дипломатической собственности в Варшаве является грубейшим нарушением международного права. Она добавила, что Россия ответит на этот недружественный шаг адекватно и эффективно.