МИД России предостерёг от дестабилизирующих заявлений по Карабаху

Заявления дестабилизирующего характера подрывают веру в реализацию договорённостей, которые были достигнуты в трёхстороннем заявлении по Карабаху. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова приводит «Интерфакс».

Захарова отметила, что возвращение к мирной жизни в Карабахе возможно при поддержке сторон и сил, которые там задействованы. Она призвала стороны и СМИ говорить об усилиях, направленных на урегулирование ситуации.

Чем больше будет информации о конструктивных действиях, не выдуманной, а именно освещения этих конструктивных шагов, тем больше будет веры у людей в полную нормализацию ситуации, — подчеркнула Захарова на брифинге.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили ситуацию в Карабахе. Стороны уделили особое внимание активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.