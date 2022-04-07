МИД России потребовал расследовать осквернение мемориала в Болгарии

Министерство иностранных дел России призвало власти Болгарии расследовать осквернение мемориала советским воинам в городе Добриче и наказать всех виновных, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в Москве возмущены новым актом вандализма в отношении памятника-захоронения, где упокоились около 50 советских воинов, отдавших свои жизни ради освобождения европейских стран от нацизма.

Требуем от болгарских правоохранительных органов провести полноценное расследование, выявить и наказать виновных, — сказала Захарова.

По словам дипломата, это правонарушение вписывается в «мейнстрим русофобии», которую культивируют страны НАТО и Евросоюза, стремящиеся разрушить российско-болгарскую дружбу.

Убеждены, этот замысел обречён на провал. Знаем, что в Болгарии у нас остается много друзей, которые бережно хранят наши общие традиции и не поддаются бессовестной пропаганде, — добавила Захарова.

В начале марта неизвестные вандалы осквернили военный мемориал «Cлавин», находящийся в центре Братиславы. В МИД Словакии отнеслись к этому снисходительно, что уже на следующий день привело к очередному акту вандализма — против монумента Cоветской армии в городе Свидник.

Захарова, комментируя эту ситуацию, отметила, что заявления внешнеполитического ведомства Словакии, оправдывающее осквернение советских захоронений в Братиславе, недопустимы. По её словам, оправдание осквернения памятников и захоронений — предательство своих же соотечественников, которые защищали честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восстания против гнёта Третьего рейха.