МИД России: переговоры с Киевом ведутся в видеорежиме почти каждый день
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
10:07, 21 апреля 2022
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Москва продолжает вести переговоры с Киевом практически каждый день, проходят они в видеоформате, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС. Он напомнил, что стороны обсуждают возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, её будущем нейтральном статусе.
Три очных раунда [переговоров] состоялись в Белоруссии, которая является основной площадкой, один - в Турции. Сейчас переговоры проходят в видеоформате практически ежедневно, — рассказал он.
Представитель ведомства пояснил, что на встречах межведомственных делегаций сторон обсуждаются возможность урегулирования ситуации на Украине, её будущем внеблоковом, нейтральном статусе, а также другие вопросы.