Население южных регионов Украины, перешедших под контроль российских войск, желает скорейшего решения вопроса о включении в состав РФ, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, местные жители опасаются возвращения националистов, сообщает РИА новости.

Людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобождённых территорий в состав России, — цитирует его...