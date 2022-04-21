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Мир

МИД России: переговоры с Киевом ведутся в видеорежиме почти каждый день

10:07, 21 апреля 2022
МИД России: переговоры с Киевом ведутся в видеорежиме почти каждый день
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Москва продолжает вести переговоры с Киевом практически каждый день, проходят они в видеоформате, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС. Он напомнил, что стороны обсуждают возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, её будущем нейтральном статусе.

Три очных раунда [переговоров] состоялись в Белоруссии, которая является основной площадкой, один - в Турции. Сейчас переговоры проходят в видеоформате практически ежедневно, — рассказал он.

Представитель ведомства пояснил, что на встречах межведомственных делегаций сторон обсуждаются возможность урегулирования ситуации на Украине, её будущем внеблоковом, нейтральном статусе, а также другие вопросы. 

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