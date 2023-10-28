МИД России отреагировал на начало наземной операции Израиля в секторе Газа МИД РФ назвал наземную операцию Израиля в Газе переходом на новый этап эскалации

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С началом наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа противостояние Израиля и Палестины вышло на новый этап эскалации, говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Москва призвала остановить кровопролитие и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло.

Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. 28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа. Российская сторона неоднократно предупреждала об опасных последствиях такого шага, который негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации гумобстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе, — следует из сообщения МИД РФ.

В дипведомстве призвали мировое сообщество консолидировать усилия для перезапуска переговорного процесса с целью реализации формулы «двух государств». На ее основе должно быть создано независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, которое сосуществует в мире с еврейским государством, указали в МИД РФ.

Россия поддерживает контакты со всеми сторонами и вносит вклад в достижение мирных развязок конфликта, отметили в ведомстве. В МИД РФ также предостерегли внешних игроков от попыток разжечь «очередную большую войну» на Ближнем Востоке.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уничтожение Газы с исходом двух миллионов человек из анклава может создать катастрофу еще на долгие десятилетия или даже века. Лавров высказал мнение, что достичь заявленной Израилем цели уничтожения ХАМАС невозможно без уничтожения Газы вместе с большей частью мирного населения.