МИД России: оружие Запада для Украины может уходить на чёрный рынок

Часть вооружения, поставляемого на Украину западными партнёрами, может уходить для торговли на чёрном рынке, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По данным Генпрокуратуры Украины, он уже составляет около пяти млн единиц.

Существует проблема для урегулирования конфликта от поставок оружия. Много оружия уходит на чёрный рынок, — сказал дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна быть готовой к любым шагам «с любой границы». Он отметил, что информации о «глубокой полномасштабной эскалации со стороны РФ» в информпространстве слишком много, и призвал предоставить доказательства о якобы планируемом на 16 февраля вторжении.

Накануне Politico и Spiegel написали, что вторжение может начаться 16 февраля. Bloomberg назвал датой начала конфликта 15 февраля.

К настоящему моменту уже более 10 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину. Выехать из страны рекомендовал, в частности, Госдеп США, а также МИД Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.