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МИД России оценил желание Украины выйти из Минских соглашений

09:36, 20 сентября 2021
МИД России оценил желание Украины выйти из Минских соглашений Андрей Руденко Фото: mid.ru
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Возможный выход Украины из Минских соглашений — это путь в никуда. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко на полях международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости.

Руденко отметил, что РФ знает о помощи, которую Киев получает от США и других стран.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой «нормандской четвёрки», куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ). Документ, имеющий целью урегулирование ситуации на востоке Украины, получил название Минские соглашения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал призывы Киева к немедленной встрече в «нормандском формате» при отказе выполнять Минские соглашения «внешнеполитической шизофренией». Он подчеркнул, что «нормандский формат» должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырёх государств. Это означает создание условий для полного выполнения Минских соглашений.

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