МИД России оценил торговую сделку между Британией и ЕС

https://static.news.ru/photo/42b7c352-462b-11eb-8d61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в Москве положительно оценивают заключённую торговую сделку между Великобританией и Евросоюзом, которую обе стороны ждали уже несколько месяцев.

Мы положительно к этому относимся, потому что еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, — сказал Грушко РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать итоги сделки.

Заключённое между Лондоном и Брюсселем соглашение начнёт действовать с 1 января 2021 года. Основным камнем преткновения в достижении соглашения был вопрос о режиме рыболовства. Британия настаивала, чтобы ряд зон вылова оставались исключительно за ней, а Брюссель хотел передать контроль над этими районами целому ряду государств ЕС.

Как сообщал NEWS.ru, о достижении соглашения между Лондоном и Брюсселем участники переговоров заявили 24 декабря. Это значит, что жёсткий Brexit, чреватый катастрофой для британской экономики, отменяется. До последних дней в возможность заключения сделки мало кто верил, ведь раунд за раундом переговоров оканчивались безрезультатно.