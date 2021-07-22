МИД России высказался о транзите газа на Украину после 2024 года

Если спрос на российский газ сохранится после 2024 года, то Россия осуществит его транзит на Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.

Грушко отметил, что по оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться.

Транзит — это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит, — подчеркнул он.

Грушко считает, что энергетическое сотрудничество между РФ и Европой выдержало испытание временем. В этой связи европейцам стоит руководствоваться не навязанными соображениями извне, а собственными потребностями.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» было опубликовано в среду, 21 июля. В нём сформулирован ряд условий для работы газопровода. По этому соглашению Берлин будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после 2024 года. США и Германия выделят Украине финансовую поддержку на диверсификацию энергетических ресурсов. Также в соглашении сказано, что Берлин будет выступать за санкции в отношении Москвы, если российские власти начнут давить на другие страны, используя энергоресурсы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в договорённостях между Германией и США по «Северному потоку — 2» есть пункты, которые Москва готова приветствовать, однако некоторые из них вызывают вопросы, в частности обвинения во «вредоносных действиях».