МИД России объяснил, откуда взялось оружие у протестующих французов Захарова: протестующие во Франции применяют оружие, поставляемое Украине

Фото: Telmo Pinto/Global Look Press

Протесты во Франции

В ходе беспорядков во Франции протестующие применяют оружие, которое Запад поставляет Украине, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что западные страны снабжают украинских «националистов, нацистов и фашистов» оружием, которое впоследствии «как бумерангом» оказывается на их же территории и бьет по их собственному народу.

Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции, — заявила Захарова.

По ее словам, своим поощрением украинского нацизма Запад «открывает ящик Пандоры». Представитель МИД РФ назвала результатом такой политики активизацию национал-радикалов, которые «воодушевились» по всей Европе. Она также указала на многочисленные сообщения СМИ, согласно которым неонацистские группировки принимают непосредственное участие в беспорядках во Франции.

В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal заявил, что страна отказалась поставить Украине свою систему ПВО «Железный купол», поскольку в Тель-Авиве опасаются, что в случае передачи Киеву этот ракетный комплекс впоследствии может попасть к Ирану. В том же месяце глава еврейского государства в интервью The Jerusalem Post рассказал, что поставляемое ВСУ западное вооружение уже находили у израильских границ. По его словам, таким образом в руки к иранцам уже попало противотанковое оружие.