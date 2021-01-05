МИД России назвал причину решения Ирана возобновить обогащение урана

https://static.news.ru/photo/36271d56-4f66-11eb-a10b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Ирана приняли решение обогащать уран на объекте в Фордо из-за жёсткого давления США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

За последние годы у международного сообщества сложилось чёткое понимание, что первопричиной подобных отклонений являются систематические грубые нарушения международных обязательств со стороны США, — цитирует ТАСС российского дипломата.

По её словам, проект Совместного всеобъемлющего плана действий по перепрофилированию объекта в Фордо на производство стабильных изотопов находится под санкциями Вашингтона. Такие действия абсолютно неприемлемые.

Захарова подчеркнула, что весь обогащаемый до 20% материал находится под контролем МАГАТЭ. Тем не менее возобновление обогащения урана является отступлением от договорённостей, которые прописаны в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг ядерной программы (СВПД).

Теперь потребуются дополнительные усилия и затраты для того, чтобы снова привести площадку в Фордо в соответствие с СВПД, — отметила Захарова.

Она добавила, что иранское руководство готово вернуться к соблюдению плана действий с учётом баланса интересов, на которых строились договорённости 2015 года.

Как писал NEWS.ru, МАГАТЭ подтвердило, что обогащение урана началось в Иране. Этот процесс возобновился на объекте в Фордо 4 января.

Власти Ирана решили форсировать принятие закона об увеличении уровня обогащения урана из-за известий об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был главой центра исследований при Министерстве обороны страны. Если закон примут, то он обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%. Этот уран можно использовать для производства ядерного оружия.