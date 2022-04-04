МИД России назвал Баку важным стратегическим партнёром Москвы

Азербайджан является важным стратегическим партнёром России, говорится в опубликованном МИД РФ заявлении по случаю установления 30-летия дипломатических отношений между Москвой и Баку. В нем отмечается, что между странами подписано более 150 международно-правовых актов, в том числе договоры о сотрудничестве и стратегическом партнёрстве.

Азербайджан — важный стратегический партнёр России. В основе отношений двух стран — принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном, расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса.

Реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года — пять дорожных карт, в рамках которых предусмотрено снятие барьеров в торговле, развитие транспортной инфраструктуры, создание совместных наукоёмких производств, использование российских технологий для повышения эффективности азербайджанской экономики, рост взаимных туробменов, — говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД России указали на развитие военно-технического сотрудничества.

Россия в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ активно содействует процессу мирного урегулирования карабахского конфликта. Россия и Азербайджан ратифицировали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Она открывает широкие возможности для взаимодействия в рамках каспийской пятёрки, — отмечено в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами. Он отметил, что за прошедшие десятилетия удалось сделать многое для развития двусторонних связей, которые основаны на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Российский лидер также подчеркнул, что стороны, опираясь на трёхсторонние договорённости, прилагают усилия для упрочения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил своему российскому коллеге и отметил успешное развитие и укрепление добрососедства между народами в духе стратегического партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул роль подписания Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. По его словам, за 30-летний период отношения между Москвой и Баку достигли качественно нового, самого высокого уровня. Алиев также высоко оценил роль культурно-гуманитарных отношений между государствами, а также важную роль русского языка и русской культуры в образовательных учреждениях Азербайджана.