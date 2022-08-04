МИД России: Киев создаёт предпосылки для ядерной катастрофы

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Российское руководство на регулярной основе передаёт информацию Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о нападении ВСУ на ядерные объекты, рассказал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий. По словам дипломата, 4 марта украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции, пишет РИА Новости.

9 марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС, — поделился Вишневецкий.

Он также рассказал про атаку украинских военных на Запорожскую АЭС 18 июля. Представитель России сообщил, что техногенной катастрофы удалось избежать чудом.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что военные консультируются с США перед применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, Пентагон может отменить удар, если ведомство «не устроит намеченная цель». Представитель украинского военного ведомства при этом отказался говорить, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов.