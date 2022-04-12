МИД России: Киев планирует теракты в Донбассе с использованием химоружия

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Киев вынашивает планы по химическим провокациям в Донбассе. Он добавил, что не исключено повторение терактов против предприятий с токсичными веществами. Дипломат отметил, что доказательством служит «чудовищная постановка в Буче», сообщает РИА Новости.

Считаем вполне реальной угрозу химического терроризма со стороны действующих под покровительством нынешнего киевского режима фашиствующих националистов и подконтрольных им подразделений ВСУ, — рассказал Сыромолотов.

Он также напомнил про множественные химпровокации, устроенные подконтрольными США и их союзникам по НАТО вооружёнными группировками экстремистов в ходе сирийского конфликта.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Он отметил, что в здании укрепились украинские националисты, по его словам, они устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. На кадрах видно, как российские военные используют гранаты в рамках спецоперации. Он добавил, что в подвале азовцы оборудовали мини-штаб, где были складированы боеприпасы и провизия. По словам главы Чечни, ни один российский солдат не пострадал в ходе штурма.