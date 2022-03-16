МИД РФ и Турции прокомментировали возможность встречи глав РФ и Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна готова провести у себя встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, а в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым были приняты «решения» относительно гуманитарной ситуации и прекращения огня на Украине. В свою очередь Лавров заявил, что не обсуждал с турецким коллегой вопрос о возможности встречи президентов России и Украины. Прямой эфир встречи глав МИД Турции и России транслировался на YouTube-канале российского МИД.

Сергей Лавров заявил , что Москва готова продолжить общение в трёхстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции, но о каких-либо встречах на высшем уровне речь пока не идёт. По его словам, Россия намерена договариваться только о тех встречах, которые будут вести к конкретным результатам.

Нет никаких препятствий для организации встречи при понимании, что она не будет встречей ради самой себя, а будет контакт президентов, который закрепит достигнутые договорённости, — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что встреча на министерском уровне в Турции не заменяет переговорный процесс России и Украины. По его словам, Россия готова продолжать вести переговоры, но также необходимо понимать перспективы таких диалогов. Он также уточнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на недавней встрече в Анталье не предложил никаких новых идей.