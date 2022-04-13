18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Мир

МИД России: cитуация на Украине усугубляется с притоком наёмников

Замглавы МИД России Сыромолотов сообщил об усугублении ситуации на Украине из-за наёмников
10:15, 13 апреля 2022
МИД России: cитуация на Украине усугубляется с притоком наёмников Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ситуация на Украине усугубляется из-за притока наёмников из стран Европы и Ближнего Востока, заявил  замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости. Он отметил, что в их вербовке учавствуют представители украинских диппредставительств.

Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наёмников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых в нарушение норм международного права занимаются, в том числе, украинские дипломатические представительства,сказал дипломат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при зачистке Мариуполя от националистов бойцы российской армии находили всё больше подтверждений наличию в составе ВС Украины наёмников. В качестве доказательства глава республики опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик, в котором видны «следы пребывания иностранных наёмников и террористов». Так, например, на развалинах домов были найдены флаги Турции и Саудовской Аравии. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео