МИД России: cитуация на Украине усугубляется с притоком наёмников

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Всем желающим на Украине бесконтрольно раздали более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия, заявил замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов в беседе с РИА Новости. По его словам, бесконтрольная раздача оружия увеличивает риски экстремизма и терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами.

На сегодняшний день без какого бы то ни было контроля всем желающим уже роздано более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия. Получили его и уголовники, выпущенные из тюрем киевскими властями, —...