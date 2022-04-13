МИД России: cитуация на Украине усугубляется с притоком наёмников
Замглавы МИД России Сыромолотов сообщил об усугублении ситуации на Украине из-за наёмников
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:15, 13 апреля 2022
Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press
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Ситуация на Украине усугубляется из-за притока наёмников из стран Европы и Ближнего Востока, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости. Он отметил, что в их вербовке учавствуют представители украинских диппредставительств.
Усугубляет ситуацию приток на Украину иностранных наёмников из стран Европы и Ближнего Востока, вербовкой которых в нарушение норм международного права занимаются, в том числе, украинские дипломатические представительства, — сказал дипломат.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при зачистке Мариуполя от националистов бойцы российской армии находили всё больше подтверждений наличию в составе ВС Украины наёмников. В качестве доказательства глава республики опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик, в котором видны «следы пребывания иностранных наёмников и террористов». Так, например, на развалинах домов были найдены флаги Турции и Саудовской Аравии.