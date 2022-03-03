Замглавы МИД заявил об угрозе столкновения России и НАТО

Существует угроза прямого столкновения России и НАТО в свете поставок оружия на Украину, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, нет гарантий, что ситуация не будет эскалироваться в совершенно ненужном для Москвы направлении.

Мы крайне обеспокоены теми программами поставки вооружений. Всё в этой ситуации очень опасно, никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, — сказал Грушко.

Он отметил, что отсутствие у НАТО намерений вмешиваться в процесс урегулирования украинского кризиса военным путём является «проявлением разумности».

Это свидетельствует о том, что осталось по крайней мере какое-то здравомыслие в натовских действиях, — добавил дипломат.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что военное вмешательство стран — членов НАТО в ситуацию на Украине было бы ошибкой. Он призвал к переговорам все стороны конфликта.

По словам политика, сейчас важно, чтобы дипломатия снова получила свой шанc. Шольц отметил, что сложилась опаcная ситуация, так как продолжается конфликт между Россией, ядерной державой и самой большой страной в мире, и вторым по размеру государством Европы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.