В МИД РФ заявили об отсутствии признаков «вторжения» России на Украину

Никаких признаков вторжения России на Украину не было, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на площадке клуба «Валдай». Он также подчеркнул, что при этом нагнетается информационный фон.

Вот нагнетают насчёт того, что Россия вторгнется на Украину, хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно, — сказал Панкин.

Ранее президент США Джо Байден пообещал канцлеру Германии Олафу Шольцу положить конец «Северному потоку — 2» в случае вторжения России на Украину. В свою очередь Шольц отметил, что Германия и США «действуют абсолютно едино», говоря о судьбе газопровода. Канцлер добавил, что против России могут быть введены жёсткие санкции, это будут единые и согласованные меры со стороны Запада.

До этого Шольц заявил в интервью американской газете Washington Post, что Германия и её союзники готовы «предпринять все необходимые шаги» в случае вторжения России на Украину. Глава государства при этом не стал отвечать прямо на вопрос, собирается ли Берлин отказываться от «Северного потока — 2». Немецкий лидер ограничился словами, что ни один из вариантов не исключается.