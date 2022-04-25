МИД РФ заявил о подготовке второго заседания «3+3» по Закавказью

Подготовка ко второму заседанию шестисторонней платформы «3+3» идёт полным ходом, место и время будут объявлены позже, заявил в интервью РИА Новости директор Четвёртого департамента СНГ Денис Гончар. По его словам, двери для Грузии по-прежнему остаются открытыми.

В настоящее время идет подготовка к проведению второго заседания Консультативной региональной платформы «3+3» (по Закавказью с участием России, Армении, Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии — NEWS.ru). О месте и сроках её проведения будет объявлено. Уверен, что обозначенная повестка платформы полностью отвечает и интересам Грузии, для которой «двери» – по общему согласию всех стран-участников – остаются открытыми, — заявил Гончар.

По мнению дипломата, формат подобной региональной платформы способствует развитию взаимодействия стран Южного Кавказа и их соседей, а также повышает уровень взаимного доверия.

Гончар также отметил, что приоритетными направлениями переговоров являются реализация взаимовыгодных проектов в сферах торговли, энергетики, промышленности, инновационных технологий, модернизации инфраструктуры.

Первое заседание консультативной региональной платформы «3+3» состоялось 10 декабря 2021 года в Москве. На нём в качестве сопредседателей выступили заместители министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции, а также гендиректор МИД Ирана.

Ранее азербайджанский глава заявил о необходимости организовать вторую встречу в формате сотрудничества «3+3». Мероприятие подразумевает участие трёх стран Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии, а также трёх ближайших соседей — России, Турции и Ирана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.