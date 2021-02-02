МИД РФ заявил о готовности к взаимоуважительному диалогу с США

https://static.news.ru/photo/cc513060-6595-11eb-a483-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова к взаимоуважительному и равноправному диалогу с США.

По словам Захаровой, у двух стран есть масса сфер для взаимодействия. Но только на равноправной и взаимоуважительной основе.

Мы своё видение на развитие двусторонних отношений излагали на протяжении многих лет. Взаимоуважительные, равноправные отношения, которые шли бы на благо народов наших стран. А дальше уже можете прилагать эту формулу к различным сферам — это и экономика, и гуманитарные связи, — цитирует её РБК.

Захарова напомнила, что Россия и США являются крупнейшими странами в мире, которые ответственны, в том числе, и за поддержание стабильности и безопасности.

Как писал NEWS.ru, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — участницы НАТО выражают поддержку США и России в их намерении продлить ДСНВ на ближайшие пять лет.

Договор о СНВ-3 (он же ДСНВ) был подписан в 2010 году между Россией и США. Тогда был согласован план по сокращению стратегических наступательных вооружений до ключевых значений. Если договор не будет продлён, его действие прекратится 5 февраля 2021 года. СНВ-3 может быть вновь заключён на срок до пяти лет в случае взаимного согласия сторон.