Захарова о возвращении Ярошенко: «США удалось дожать»

Мария Захарова / Фото mid/vk.com

Российский лётчик Константин Ярошенко подвергался дискриминации и унижению в США, об этом сообщается в заявлении МИД РФ. В ведомстве отметили, что возвращение лётчика домой стало возможно благодаря слаженной работе российской стороны. Представитель МИД России Мария Захарова добавила, что «США удалось дожать», используя их заинтересованность в обмене осужденного в России за сопротивление полиции американца Тревора Рида.

Возвращение на родину гражданина России Константина Ярошенко, незаконно приговоренного <...> американским судом к 20-летнему тюремному заключению, — результат продолжительной скоординированной работы заинтересованных российских ведомств, — отметили в министерстве.

27 апреля Россия и США провели обмен осуждёнными, сообщили в МИД РФ. Американского студента Тревора Рида обменяли на российского лётчика Константина Ярошенко в результате длительного переговорного процесса.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Впоследствии американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме «Форт-Дикс» штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года его перевели в учреждение «Данбери» в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом. В 2016 году Апелляционный суд Нью-Йорка отказался пересмотреть приговор Ярошенко, бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году отказался помиловать россиянина.