МИД РФ выразил готовность провести встречу талибов с силами сопротивления

Москва готова рассмотреть возможность проведения встречи властей в Кабуле с силами сопротивления на российской территории при поступлении соответствующего обращения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Ранее сообщалось, что прошедшие в Тегеране дипломатические встречи между контролирующими власть в Афганистане представителями движения «Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и Фронта национального сопротивления завершились безрезультативно.

В настоящее время проведение таких контактов в России не планируется. Но при обращении афганской стороны мы были бы готовы предоставить площадку для проведения переговоров между представителями Кабула и оппозиционных новых афганских властей. На данный момент ничего такого ни в графике, ни в планах нет, — сказала Захарова.

Отмечается, что афганское сопротивление требует создания инклюзивного кабинета министров, то есть включающим в себя представителей всех слоёв населения Афганистана. Сейчас временный правящий орган в Афганистане полностью состоит из членов радикального движения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что официальное признание «Талибана» в качестве нового правительства Афганистана будет зависеть от того, как оно будет выполнять свои обещания, в том числе в вопросах противодействия терроризму. Глава ведомства также отметил, что РФ не собирается принимать решение о признании правительства талибов в отрыве от мирового сообщества. При этом глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в настоящее время вопрос официального признания талибских властей является преждевременным.

После захвата в сентябре провинции Панджшер, в которой действовали остаточные силы афганского сопротивления, талибы объявили о завершении войны в стране. Впоследствии они сообщили о формировании временного правительства.