МИД РФ ввёл санкции в отношении 398 членов Конгресса США

Россия ввела санкции против 398 конгрессменов США, об этом сообщили в российском МИД. В сообщении министерства на сайте сказано, что санкции являются «зеркальным ответом» на антироссийские рестрикции со стороны Соединённых Штатов.

В порядке реакции на очередную «волну» антироссийских санкций, введенных Администрацией Дж.Байдена 24 марта с.г. против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в «черный список» российских парламентариев составляет практически весь её состав, вводятся «зеркальные» санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США, — указано на сайте ведомства.

Министерство финансов США в конце марта расширило список санкций, связанных с Россией и её гражданами. Новый санкционный пакет коснулся председателя правления Сбербанка Германа Грефа, а также 328 членов Государственной думы. По словам представителей министерства, данные санкции согласуются с аналогичными ограничениями, принятыми Канадой и ЕС в отношении России.

13 апреля стало известно, что американский президент Джо Байден решил продлить на год действие чрезвычайной ситуации в стране. Он сообщил об этом в официальном письме спикеру палаты представителей и председателю сената Конгресса США. Сохранение режима ЧС автоматически означает продление санкций против России.