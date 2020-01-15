https://static.news.ru/photo/a011b41a-3775-11ea-9bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дата созыва заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе не определена, Москва готова рассмотреть предложения о её созыве.

Вопрос о заседании совместной комиссии СВПД не решён. Мы считаем, что оснований для запуска механизма разрешения споров нет. Мы об этом четко говорим «евротройке» по закрытым каналам, мы об этом сказали публично. Мы считаем, что «евротройка», действуя таким образом, ведёт дело к конфронтации, — сказал Рябков журналистам на полях Гайдаровского форума.

Он отметил, что когда координаторы совместной комиссии из Брюсселя выступят с предложением о созыве заседания, в Москве готовы будут рассмотреть этот вопрос в конструктивном ключе.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация призывает сделать всё возможное для сохранения СВПД.