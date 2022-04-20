МИД РФ: вертолёты США на Украине могут использоваться для ударов по России

Боевые вертолёты США, которые были поставлены на Украину, ВСУ могут использовать для нанесения ударов по территории России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует «Интерфакс». Дипломат добавила, что страны НАТО намеренно затягивают активную фазу спецоперации, которую Россия развернула на территории Украины. По её словам, члены Альянса обеспечивают Киев всем необходимым, в том числе оружием, военной техникой и боеприпасами.

Поставляемые США на Украину боевые вертолёты могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, — сказала Захарова.

13 апреля США объявили об очередном пакете военной помощи на $800 млн, согласно которому Киев получит десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров, вертолёты Ми-17 российского производства, из которых, по словам Захаровой, «будут обстреливаться территории ЛНР и ДНР, а может, и территории России».

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, однако дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.