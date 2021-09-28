МИД РФ: вакцинные ограничения Парижа нарушают положения Совета Европы

Париж нарушает положения документов Совета Европы, устанавливая ограничения на передвижение привитых «Спутником» россиян. Об этом заявили в МИД России. Там отметили, что непризнание российской вакцины вызывает затруднения в работе Москвы на международных мероприятиях.

Рассматриваем введённые ограничения как нарушение Парижем положений действующего в рамках Совета Европы Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах, в соответствии с которым французская сторона обязана обеспечить беспрепятственный въезд и пребывание официальных делегаций, — приводит сообщение дипведомства РИА Новости.

В МИД возлагают долю ответственности за сложившуюся ситуацию на руководство Совета Европы. По мнению российских дипломатов, Страсбургу необходимо активнее добиваться от властей Франции отмены дискриминационных мер. В ведомстве подчеркнули, что Россия входит в пятёрку основных плательщиков в бюджет Совета Европы, а значит, имеет право на «уважительное и равноправное к себе отношение».

Ранее участник делегации Совфеда в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Круглый рассказал, что россиянам запретили свободно передвигаться по Страсбургу из-за непризнания в ЕС вакцины «Спутник V». Членам делегации пришло предписание о запрете на свободное перемещение во время сессии ПАСЕ, которая открылась 27 сентября.

После этого вице-спикер Госдумы и глава делегации Пётр Толстой заявил, что Россия будет присутствовать на сессии дистанционно. Он также отметил, что такие действия правительства Франции «ставят русских в дискриминационное положение» по сравнению с представителями из других стран.

В ПАСЕ на это ответили, что участники осенней сессии могут быть привиты любой вакциной, в том числе российским препаратом «Спутник V». Там уточнили, что все посетители заполняют «Форму декларации COVID», в которой они подтверждают, что они либо вакцинированы одной из этих вакцин, либо у них отрицательный тест на COVID, либо они вылечились от COVID.