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МИД РФ уличил Норвегию в наращивании военной активности у российских границ

18:34, 11 февраля 2021
Фото: US Air Force/flickr.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Норвегии разместить на территории страны американские стратегические бомбардировщики.

Эскадрилью боевых машин ВВС США развернут на авиабазе в районе города Тронхейм. Предполагается, что бомбардировщики примут участие в учениях совместно с норвежскими военно-воздушными силами.

Мы расцениваем это решение Осло как ещё один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на Крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей, — сказала Захарова в ходе брифинга.

Дипломат также указала, что Норвегия завершает работы по постройке порта в районе Тромсё для обслуживания американских атомных субмарин.

Как передавал NEWS.ru, Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) считает, что разведывательная деятельность России и Китая создаёт значительную угрозу безопасности скандинавской страны. Глава PST Нильс-Андреас Стенсенес заявил об этом, выступая с ежегодным отчётом в Осло. Он отметил, что деятельность российских и китайских спецслужб в Норвегии проявляется в основном в виде операций в Интернете. Стенсенес в этой связи вспомнил о кибератаке на норвежский парламент.

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