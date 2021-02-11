МИД РФ уличил Норвегию в наращивании военной активности у российских границ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала решение властей Норвегии разместить на территории страны американские стратегические бомбардировщики.
Эскадрилью боевых машин ВВС США развернут на авиабазе в районе города Тронхейм. Предполагается, что бомбардировщики примут участие в учениях совместно с норвежскими военно-воздушными силами.
Мы расцениваем это решение Осло как ещё один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на Крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей, — сказала Захарова в ходе брифинга.
Дипломат также указала, что Норвегия завершает работы по постройке порта в районе Тромсё для обслуживания американских атомных субмарин.
Как передавал NEWS.ru, Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) считает, что разведывательная деятельность России и Китая создаёт значительную угрозу безопасности скандинавской страны. Глава PST Нильс-Андреас Стенсенес заявил об этом, выступая с ежегодным отчётом в Осло. Он отметил, что деятельность российских и китайских спецслужб в Норвегии проявляется в основном в виде операций в Интернете. Стенсенес в этой связи вспомнил о кибератаке на норвежский парламент.