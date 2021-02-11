МИД РФ уличил Норвегию в наращивании военной активности у российских границ

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и число жертв недуга в Европе снижаются, рассказал 11 февраля 2021 года директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене. Мероприятие проходило в режиме онлайн.

По информации из почти 20 государств, число госпитализированных с COVID-19 упало с 13 до 11 на 100 тысяч человек в период с 18 по 31 января 2021-го. При этом, отмечает...