МИД РФ связал конфликт в Техасе с соблюдением в США прав человека Захарова: уместно обратить внимание на соблюдение прав человека в США

Фото: 1sg Suzanne Ringle/Texas National/Global Look Press

Конфликт Техаса и федеральных властей США является внутренним делом страны, но внимание к проблематике уместно на фоне позиции Вашингтона по вопросу соблюдения прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом дипломат напомнила, что именно США сделали «трансграничной и настолько международной» тему соблюдения прав человека.

С точки зрения Вашингтона, она (тема соблюдения прав человека — ред.) может свободно обходить суверенитет и независимость государств. Я думаю, пристальное внимание к этой проблематике более чем уместно, — заключила Захарова.

Власти Техаса конфликтуют с федеральными в связи с мерами по охране границы. Ранее сообщалось, что нацгвардия взяла под контроль участок границы между США и Мексикой. Доступ сотрудников пограничной службы при этом был заблокирован. Нацгвардейцы из Техаса, выставленные губернатором Грегом Эбботом, взяли под контроль парк Шелби в Игл-Пасс. Он использовался федеральными пограничниками для временного содержания мигрантов перед их транспортировкой для последующей обработки.

При этом гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с NEWS.ru заявил, что кровопролитие в Техасе из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой исключено. По его словам, данный конфликт используется экс-президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками для давления на нынешнего руководителя страны Джо Байдена.