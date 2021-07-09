МИД РФ: страны ШОС обсуждают взаимное признание сертификата вакцинации

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рассказал в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД РФ Бахтиер Хакимов, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат отметил , что по инициативе Роспотребнадзора в 2020 году подготовили комплексный план совместных мер государств — членов ШОС по противодействию пандемии COVID-19 на пространстве региона. Он добавил, что положения документа постепенно выполняются.

Хакимов подчеркнул, что прорабатывается и предложенный Таджикистаном проект плана основных мер по развитию сотрудничества государств — членов ШОС в области здравоохранения на 2022–2024 годы.

Накануне Евросоюз предложил Министерству здравоохранения России обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. По мнению Эдерера, процесс сертификации российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе не является политизированным. Он сообщил, что инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) сейчас ведут техническую работу.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. По его мнению, список препаратов для вакцинации французов от коронавируса должен быть ограничен лишь теми, в действенности которых есть уверенность. Сейчас во Франции и Европе, а также в ряде других стран признано всего четыре вакцины.