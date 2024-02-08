В МИД РФ указали, куда США «тащат» основных партнеров по НАТО Руденко заявил, что США «тащат» в Азию основных партнеров по НАТО

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США со своим военным присутствием обосновались в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и теперь «тащат» туда основных партнеров по НАТО: Германию, Францию, Великобританию, Канаду, Италию и Нидерланды, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат добавил, что параллельно ведется работа по формированию правовых основ обеспечения присутствия Альянса. В качестве примера он привел соглашение Лондона о взаимном доступе для вооруженных сил с Канберрой и Токио. Замглавы министерства объяснил, что «комфортную среду» в АТР Вашингтон надеется создать за счет локальных союзников.

Это, прежде всего, Япония, Республика Корея и Австралия, которые с готовностью передают под нужды «натовского крыла» имеющуюся у них военную инфраструктуру. Подтверждением тому служит регулярное задействование их территорий для переброски в регион не только военно-морского, но и ударного военно-воздушного потенциала членов Блока, — перечислил Руденко.

Он отметил, что появление Альянса в регионе никому не нужно, его следует расценивать как вызов стабильности и безопасности. Для стран Азии гораздо важнее сформировать широкие пространства для экономически устойчивого и безопасного развития, резюмировал дипломат.

Ранее Руденко сообщил о категорической невозможности диалога с Японией по мирному договору. Пока Токио не откажется от враждебного России курса, подписание документа о мире и добрососедстве не состоится, указал замминистра.