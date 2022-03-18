МИД РФ: Совет Европы из-за русофобии теряет смысл существования

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Минторг США запретил рейсы 100 самолётов, которые летали в Россию, несмотря на введённые санкции, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Ограничительные меры коснутся лайнеров, нарушивших меры по экспортному контролю. В санкционный список вошёл бизнес-джет Gulfstream G560, на котором летает Роман Абрамович, а также 99 «Боингов», используемых российскими авиакомпаниями.

33 самолёта из чёрного списка использует «Аэрофлот». Остальные суда принадлежат авиакомпаниям Utair (12), Nordwind (14), Azur Air (23), AirBridge Cargo (12) и «Авиастар-ТУ» (5). Запрещая этим самолетам получать любые услуги,...