МИД РФ: Совет Европы из-за русофобии теряет смысл существования
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
21:49, 18 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада превратили Совет Европы (СЕ) в послушный инструмент НАТО и Евросоюза, из-за их русофобской активности эта структура теряет смысл своего существования. По словам дипломата, в организации поставили служение блоковым интересам выше собственных уставных целей. Она назвала СЕ «послушным инструментом НАТО», сообщает ТАСС.
В результате русофобской активности западников эта структура теряет смысл своего существования, — отметила Захарова.
Она напомнила, что Россия вынужденно покинула международную организацию, так как страну лишили всех прав представительства.
Бывшие и действующие европейские политики ранее обратились к Нобелевскому комитету с предложением внести кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на получение Нобелевской премии мира. По мнению подписантов, украинский лидер и народ страны заслуживают эту награду. Соответствующее письмо было опубликовано на специально созданной для этой цели странице. Уточняется, что европейские политики хотят таким образом продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне.