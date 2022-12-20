МИД РФ сообщил о смертельной аварии в Афганистане

Фото: Sayed Mominzadah/Xinhua/Global Look Press

Афганистан, скорая помощь

В автомобильном тоннеле горного перевала Саланг на территории Афганистана произошла авария с возгоранием, сообщили 20 декабря представители российского Министерства иностранных дел. Несчастный случай, по имеющимся данным, привел к гибели по меньшей мере 30 человек. В МИД подчеркнули, что данные о жертвах ДТП продолжают поступать.

Выражаем наше искреннее сочувствие афганскому народу в связи с этой трагедией. Соболезнуем родным и близким погибших, а раненым желаем скорейшего выздоровления, — говорится в заявлении отечественного внешнеполитического ведомства

МИД добавил, что пострадавшими в результате аварии также значатся 30 человек.

В конце ноября в Айбаке афганской провинции Саманган во время взрыва в религиозной школе погибли 35 человек, сообщали журналисты со ссылкой на источники. Еще 23 человека пострадали.

По информации СМИ, большинство жертв взрыва — учащиеся школы. Инцидент произошел во время полуденной молитвы.